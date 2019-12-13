Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde zabıta ekiplerinin denetim yaptı.

Ereğli'de şırınga çikolata denetimi yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okul kantinleriyle çevresindeki bakkal ve marketlerde zabıta ekiplerinin denetim yaptı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe genelinde okul kantinlerinin yanı sıra okul çevresindeki bakkal ve marketlere yönelik şırınga çikolata denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade etti.

Denetimlerde tehlike saçan şırınga çikolatanın yanı sıra satışı yasak olan ürünlerin kontrolünün de yapıldığını kaydeden Aydın, denetimlerin süreceğini vurguladı.

Zonguldak, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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