Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında - Son Dakika
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Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında

23.03.2022 10:08
Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında

Konya'nın Ereğli ilçesinde sivil jandarma trafik timleri denetimlere başladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sivil jandarma trafik timleri denetimlere başladı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, jandarma trafik timleri tarafından Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan araçlarda, sivil trafik timleri tarafından trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ve yolcularla ilgili uygulama yapıldı. Görevli personel, araç içerisinde seyir esnasında sürücü ve yolcuların uyulması gereken kurallarla ilgili ihlallerini tespit ederek taşıma yapan aracın güzergahındaki resmi trafik ekiplerine bildirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlara ihlallerle ilgili işlem yapıldı.

Sivil jandarma trafik timlerince yapılan denetimlerin daha sık aralıklarla yapılacağı, sürücü ve yolcuların kurallara uymasının amaçlandığı belirtildi. - KONYA

Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında
Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında

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Jandarma, Tragger, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de sivil jandarma trafik timleri görev başında - Son Dakika
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