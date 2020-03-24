Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın, Ereğli İlçe Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile geçici olarak iş yerleri kapanan ihtiyaç sahiplerine yemek servisi başlattı.

Ereğli Belediyesi, son günlerde etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı. Belediye yemekhanesinde bugün hazırlanan mercimek çorbası, tavuk sote ve pilav, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan sefer taslarıyla görevlilerce götürüldü. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini bununla birlikte sıcak yemek servisine başladıklarını söyledi. Posbıyık, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olan yemek bulamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu bağlamda bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları sosyal birimlerimiz ve zabıtamız tespitlerini yaparak yemeklerini gönderiyoruz. Menü olarak memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısını gönderiyoruz. Aile sayısı kadar sefer taslarına koyuyoruz. Fazla koyuyoruz ki hem öğlen hem de akşam yiyebilsinler. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla şehre dağılmak suretiyle elden teslim edecekler" dedi.

TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELEDİYEYE BAŞVURABİLİR