Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi - Son Dakika
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Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi

6 saat önce

ZONGULDAK'ın, Ereğli İlçe Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile geçici olarak iş yerleri kapanan ihtiyaç sahiplerine yemek servisi başlattı.

Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi, System.String[]

ZONGULDAK'ın, Ereğli İlçe Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile geçici olarak iş yerleri kapanan ihtiyaç sahiplerine yemek servisi başlattı.

Ereğli Belediyesi, son günlerde etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı. Belediye yemekhanesinde bugün hazırlanan mercimek çorbası, tavuk sote ve pilav, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan sefer taslarıyla görevlilerce götürüldü. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini bununla birlikte sıcak yemek servisine başladıklarını söyledi. Posbıyık, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olan yemek bulamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu bağlamda bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları sosyal birimlerimiz ve zabıtamız tespitlerini yaparak yemeklerini gönderiyoruz. Menü olarak memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısını gönderiyoruz. Aile sayısı kadar sefer taslarına koyuyoruz. Fazla koyuyoruz ki hem öğlen hem de akşam yiyebilsinler. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla şehre dağılmak suretiyle elden teslim edecekler" dedi.

TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELEDİYEYE BAŞVURABİLİR

Posbıyık, yemek dağıtımını sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sınırlamayacaklarını belirterek, "Sadece 65 yaş üstü dışında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Koronavirüsden dolayı şehrimizde kapanan iş yerleri var. İşsiz kalan insanlarımız var. Lokanta da çalışan bir bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancı ile evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu insan bugün işsiz ve aç kaldı. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor. İlla 65 yaş üzeri olması gerekli değil. Genç insanlarda olsa, işsiz kaldılarsa evlerine AŞ götürmekten yoksun durumdalarsa belediye olarak onlara da çağrıda bulunuyoruz. Belediyemize müracaat etsinler, sosyal birimlerimiz ve zabıta ekiplerimiz evlerinde yapılacak kontrollerde ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler, aile sayılarını tespit edecekler ve onlara da yemek gönderilecek. Bu sayı katlansa da büyüse de diğer masraflarımızdan kısacağız, ama asla ihtiyaç sahibi evine ekmek götüremeyen insanları aşsız bırakmayacağız" diye konuştu.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:46 Kaynak: DHA

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