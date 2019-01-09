Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Ereğli'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

1 saat önce

Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi, sokak hayvanları için ilçedeki hayvan besleme noktalarına ve doğaya yem bıraktı.

Ereğli'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı, System.String[]
Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi, sokak hayvanları için ilçedeki hayvan besleme noktalarına ve doğaya yem bıraktı.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki hayvanların yanı sıra ilçede oluşturulan sokak hayvanları beslenme noktalarına mama ve yem bırakıldığı belirtildi.

İlçede 14 sokak hayvanları besleme noktasıyla 3 sokak kedisi beslenme evlerinin bakım ve kontrollerinin yıl boyunca günlük olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler ayrıca sahil bandında deniz kuşlarına ekmek, şehir merkezinde yaşayan kuşlara buğday ve beslenme noktaları dışında kalan şehrin değişik yerlerine köpek ve kediler için kuru mamalar konulmuştur. Çalışmalar kış ayları boyunca devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak

Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:01:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]