Ereğli'de Sokak Hayvanları İçin Yem Bırakıldı
1 saat önce
Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi, sokak hayvanları için ilçedeki hayvan besleme noktalarına ve doğaya yem bıraktı.
Zonguldak
'ta Ereğli Belediyesi, sokak hayvanları için ilçedeki hayvan besleme noktalarına ve doğaya yem bıraktı.
Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki hayvanların yanı sıra ilçede oluşturulan sokak hayvanları beslenme noktalarına mama ve yem bırakıldığı belirtildi.
İlçede 14 sokak hayvanları besleme noktasıyla 3 sokak kedisi beslenme evlerinin bakım ve kontrollerinin yıl boyunca günlük olarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekipler ayrıca sahil bandında deniz kuşlarına ekmek, şehir merkezinde yaşayan kuşlara buğday ve beslenme noktaları dışında kalan şehrin değişik yerlerine köpek ve kediler için kuru mamalar konulmuştur. Çalışmalar kış ayları boyunca devam edecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:05 Kaynak: AA
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