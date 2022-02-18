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Ereğli'de tekerlekli sandalye bağışı - Son Dakika

Ereğli'de tekerlekli sandalye bağışı

18.02.2022 13:28
Ereğli'de tekerlekli sandalye bağışı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Fiziksel Engelliler Derneği üyelerine tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Fiziksel Engelliler Derneği üyelerine tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erdal Uyar ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker'in de katıldığı törende Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 manuel sandalyenin ihtiyaç sahibi üyeleri dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Şentürk, Kaymakam Yapıcı'ya ve diğer ilgililere destekleri için teşekkür etti.

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Deniz Peker, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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