Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya- Adana karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 64 KV 414 plakalı Mercedes marka tır ile E.Y. yönetimindeki 42 L 4943 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA