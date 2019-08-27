Son Dakika Haberleri: Ereğli'de toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Ereğli'de toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (1)

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti,Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu vatandaşların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti,

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu vatandaşların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

Oyun oynadıkları sırada göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) hayatını kaybetti. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aziziye Mahallesi, Çayağzı, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 yıl önce evlendiği karısını, başındaki eşarpla boğarak öldürdü
Eşini eşarpla boğarak öldüren koca polise teslim oldu Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti MHP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni 19 yıl sonra yeniden ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]