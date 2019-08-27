Ereğli'de toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı (1)

Konya'nın Ereğli ilçesinde, dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti,

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu vatandaşların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

Oyun oynadıkları sırada göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) hayatını kaybetti. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.