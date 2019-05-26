Son Dakika Haberleri: Ereğli'de trafik sorunu çözüme kavuşacak

Ereğli'de trafik sorunu çözüme kavuşacak

6 saat önce

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede trafik sorununun çözümü noktasında çalışma başlatıldığını söyledi.

Ereğli'de trafik sorunu çözüme kavuşacak, System.String[]
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede trafik sorununun çözümü noktasında çalışma başlatıldığını söyledi.
Posbıyık, belediye toplantı salonunda düzenlenen, "Kent İçi Araç Sirkülasyonu İyileştirme Rehabilitasyonu" tanıtımı sonrası yaptığı konuşmada, bazı cadde ve sokaklarda tek yön uygulamasının yanı sıra trafiğin belli noktalarda alternatif yollara yönlendirilmesi gibi detayların görüşüldüğünü söyledi.
İlçede yaşanan trafik yoğunluğunu çözüme kavuşturmak istediklerini ifade eden Posbıyık, "Belediye başkan yardımcıları ile ilgili müdür ve personelin de katıldığı toplantıda, ilçemizdeki trafik yoğunluğunu ve problemlerini çözmek için somut adımlar atılacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:10 Kaynak: AA
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