Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim - Son Dakika
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Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim

20.05.2022 17:20
Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik ve trafik polisleri tarafından, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma trafik ve trafik polisleri tarafından, tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda traktör sürücülerine eğitim verildi.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kullanımı artan traktör ve tarım araçlarını kullanan sürücülere güvenli kullanım konusunda Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde eğitim verildi. 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen eğitimde sürücülere, traktör kabini, koruyucu demirin etkin kullanımı, geçiş önceliği hakkının kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, traktör römorkları arkasına reflektör, traktör üzerine sarı çakar lamba takılması ve gece kullanılması gibi genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısı sonrasında sürücülere reflektör dağıtılırken, reflektörü bulunmayan römorklara İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Muğdatoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı tarafından reflektör takıldı. - KONYA

Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim
Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim
Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim

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Kaynak: İHA

Traktör, Ereğli, Konya, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de traktör sürücülerine eğitim - Son Dakika
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