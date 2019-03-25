Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyede (2)

Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyede (2)

41 dakika önce

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyede (2), System.String[]
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 15 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden R.H., İ.G., H.B., S.U., E.A., İ.Y., S.Y., A.A. ve E.S. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:04 Kaynak: DHA

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