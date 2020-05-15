Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri "sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara" yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonda Y.Ü., Ö.K., C.S., H.A., İ.P., S.K. gözaltına alındı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, bin 579 adet sentetik hap maddesi, 102 adet uyuşturucu hap, 55.39 gram toz esrar, 1.9 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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