Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika
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Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe

18.04.2022 15:10
Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ilk arama yaptığı adreste 1 kişi gözaltına alınırken, şahsa ait olduğu belirlenen 11,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmada da, 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise 15,55 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,55 gram metamfetamin maddesi, 16 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe
Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe

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Uyuşturucu, Ereğli, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika
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