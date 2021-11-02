Ereğli'de vatandaşlara Osmanlı çileği fidesi dağıtıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde coğrafi işaretli Osmanlı çileğinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fide dağıtıldı.

Cumhuriyet Halk Evleri'nde gerçekleştirilen dağıtım etkinliğinde konuşan Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, ciddi fide talebi geldiğini, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Ereğli'nin bir değerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bulak, "Bu fideleri ayrıca, aralarında üniversitelerin de bulunduğu çeşitli kurumlara gönderiyoruz. Vatandaşlarımıza fide dağıtımına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Projede yer alan Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş da dağıtılan çilek fidelerinin bahçelerde 50 kata kadar çoğaltılabileceğini kaydetti.