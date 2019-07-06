Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı
1 saat önce
Ereğli'de Volkan Konak rüzgarıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
Ereğli'de Volkan Konak
rüzgarı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kdz. Ereğli Belediyesi
tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal
Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti.
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