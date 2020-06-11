Ereğli'de yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinde plaj ve mesire alanı hizmete açılacak - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinde plaj ve mesire alanları 13 Haziran'dan itibaren halkın hizmetine açılacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, plaj tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 18,5 dönüm alana sahip Erdemir'in eski plaj tesislerinin de belediye bünyesine geçmesiyle 2 kilometrelik sahil şeridini bölge halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kaldığını, vatandaşların mesire alanları ve plajları özlediğini anlatan Posbıyık, "Halkımız için hummalı bir çalışma içerisine girdik. Alanlar ilaçlandı, temizlendi, çiçekleri dikildi, boyamaları yapıldı. Sosyal mesafe uygulaması hayata geçirildi. Maskesiz hiç kimsenin girişine izin verilmeyecek, el ve ayaklar için değmeden dezenfekte edilebilecek cihazları koyduk. Tüm tedbirler ve önlemler alındı." diye konuştu.

Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridinin Sevgi, Barış plajları ile Dostluk Mesire Alanı olarak üç bölüme ayrıldığını belirten Posbıyık, şunları kaydetti:

"Sevgi, Barış plajları ile Dostluk Mesire Alanı'na girişler ücretsiz. Sevgi Plajı ile Dostluk Mesire Alanı'nda dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor, güneşlik ve şezlonglar ücretsiz. Sevgi Plajı ise belediye tarafından işletilecek. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasak, halkımız ihtiyaçlarını buradan temin edebilecek. Şezlong ve elbise dolaplarından ise ücretli olarak faydalanabilecek. Batı Karadeniz'in en güzel plajı burada. Buradaki kumsal inanın hiçbir yerde yok. Yaklaşık 2 kilometrelik kısmı 11 Haziran'dan itibaren halkımızın hizmetine açıyoruz. Pandemi sürecinde evinde kalan vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilecek. Doğası ve denizi ile müthiş bir yeri halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz."