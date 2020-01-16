Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi - Son Dakika
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Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi

6 saat önce

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi, System.String[]

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta ilk olarak yanma ve yangın bilgisi sunumu gerçekleştirildi. İtfaiye Amiri Burak Demirören tarafından yangın söndürme cihazı kullanımı anlatılarak, askeri personel tarafından uygulamalı yangın söndürme işlemi gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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