Ereğli'de Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.



Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekibi senaryo gereği okulda meydana gelen yangına müdahale etti.



Okul bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından söndürüldü.



Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullarda yangın ve kurtarma tatbikatları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Etkinlikte deprem ve yangın anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı hareket tarzının detaylarıyla anlatıldığını ifade eden Ateş, şöyle konuştu:



"Senaryo gereği acil durum alarmının çalmasıyla öğrencilerimiz güvenli bölgelere tahliye edilmiş, üst katlarda mahsur kalan öğrencilerimizin merdivenli araçla, aracın girmediği bölümlerde ise iplerle tahliyeleri sağlanmıştır. Tatbikata katılan öğretmenler ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür tatbikatlara son derece önem veriyoruz."

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