Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi

Ereğli Belediye spor Yaz Futbol Okulunun birinci dönemini tamamlayan 300 sporcu sertifikalarını aldı.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediyesi ve Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Posbıyık, 12 branşta 900 lisanslı sporcu bulunduran kulübün yaz spor okuluyla bölge gençlerine fırsat oluşturduğunu söyledi.

İlk dönem kursunu tamamlayan 270'i erkek, 30'u kız 300 sporcuya sertifika verdiklerini aktaran Posbıyık, "Kulüp olarak tamamen kanatlarımızı açtık, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalabilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi için diğer belediye işlerinde olduğu gibi bu konuda da çok gayret gösteriyoruz, duyarlı davranıyoruz." dedi.

Daha sonra Posbıyık ve kulüp yöneticileri tarafından sporculara sertifikaları dağıtıldı.