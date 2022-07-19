Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi

19.07.2022 14:34
Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi

Ereğli Belediyespor Yaz Futbol Okulunun birinci dönemini tamamlayan 300 sporcu sertifikalarını aldı.

Ereğli Belediye spor Yaz Futbol Okulunun birinci dönemini tamamlayan 300 sporcu sertifikalarını aldı.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediyesi ve Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Posbıyık, 12 branşta 900 lisanslı sporcu bulunduran kulübün yaz spor okuluyla bölge gençlerine fırsat oluşturduğunu söyledi.

İlk dönem kursunu tamamlayan 270'i erkek, 30'u kız 300 sporcuya sertifika verdiklerini aktaran Posbıyık, "Kulüp olarak tamamen kanatlarımızı açtık, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalabilmesi, yeteneklerini geliştirebilmesi için diğer belediye işlerinde olduğu gibi bu konuda da çok gayret gösteriyoruz, duyarlı davranıyoruz." dedi.

Daha sonra Posbıyık ve kulüp yöneticileri tarafından sporculara sertifikaları dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı Beşiktaş, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başladı
Kaynak: AA

Ereğli Belediyespor, Ereğli Belediyesi, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
14:04 Bolu'da kesin teşhis konulamayan gizemli hastalık! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğun bakıma alındı
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ereğli'de yaz futbol okulunu tamamlayan sporculara sertifika verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement