Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Barosu İlçe Temsilcisi ve Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Eren Demircan, burada yaptığı konuşmada, yeni adli yılda avukatların karşılaştığı sorunların çözüme kavuştuğu ve mesleğin şartlarının daha da iyileştirildiği bir dönem olması temennisinde bulundu.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.