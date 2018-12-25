Ereğli'de Yolcu Taşıma Araçları Denetlendi

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçe merkezinde yol taşıma hizmeti veren araçları denetledi.
Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yolcu taşıma hizmeti veren, halk otobüsleri, servis araçları ve taksilere yönelik denetim çalışması yapıldı.
Zabıta ekiplerince yapılan denetimde, zorunlu kış lastiği kullanımı ile diğer konularda kontroller yapıldı.
Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, yapılan denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:
"Yaptığımız denetimlerde 95 halk otobüsü, 37 öğrenci servisi ve 65 taksi incelendi. Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal
'ın talimatı doğrultusunda ilçede bulunan toplu taşıma araçlarına yönelik kar lastiği, kalorifer, klima, evraklara yönelik inceleme yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık."