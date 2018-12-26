Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Z-Kütüphane Açıldı

Ereğli'de Z-Kütüphane Açıldı

1 saat önce

Ereğli ilçesinde Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanenin (z-kütüphane) açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli'de Z-Kütüphane Açıldı, System.String[]
Ereğli ilçesinde Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulunda oluşturulan zenginleştirilmiş kütüphanenin (z-kütüphane) açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez Z-Kütüphanenin açılışının yapılacağını belirterek, "Kitap okuma alışkanlığı nedense toplumuzda fazla yaygın değil. Tabi ki kendimizden sonraki jenerasyona kitap okuma alışkanlığını okullarda kazandırdık. Çocuklarımızın kitap okuma konusunda daha iyi olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Z-Kütüphane hizmete sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:56 Kaynak: AA

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