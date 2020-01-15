Ereğli'de zabıta kaldırım işgaline geçit vermiyor - Son Dakika
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Ereğli'de zabıta kaldırım işgaline geçit vermiyor

6 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.

Ereğli'de zabıta kaldırım işgaline geçit vermiyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgali denetimlerini sürdürüyor.


Kaldırım işgaline karşı vatandaşlarının mağdur olmaması noktasında denetimlerini sıklaştıran Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgali yapan işletmeleri uyarıyor, daha önce uyarılan işletmelere gereken cezai müeyyideleri uyguluyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamamasına önem verdiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Huzur şehri Ereğli'yi inşa etmek amacıyla çıktığımız yolda huzuru tesis etme noktasında engel teşkil edecek unsurları ortadan kaldırmaya kararlıyız. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu bizim için her şeyden öncedir. Bu doğrultuda yaşanan tüm mağduriyetleri gidereceğiz. Birbirimizin haklarına riayet etmemiz, saygı göstermemiz gerekmektedir. Huzuru ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Kaldırımlar yayalarımızın güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaşmalarını sağlamak için vardır, trafik akışı için de önemlidir. Hemşehrilerimizin kaldırımları kullanımlarının kısıtlanmasına, kaldırımların işgal edilerek hemşehrilerimizin mağdur olmasına izin veremeyiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin bu noktada hassasiyet göstermelerini bizzat istiyoruz. Hemşehrilerimizin de mağduriyetlerini dile getirdiği, bizlerin de bizzat tespit ettiği kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaldırım işgali yapan esnaflarımızı uyarıyoruz, uyarılarımızı yerine getirmeyen işletmeler hakkında da gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu konuda taviz vermeyeceğimizi belirterek esnaflarımızın da hassasiyet göstermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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