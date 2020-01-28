Ereğli'deki basın mensuplarından Emniyet Müdürü Çelik'e ziyaret - Son Dakika

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Ereğli'deki basın mensuplarından Emniyet Müdürü Çelik'e ziyaret
6 saat önce
Ereğli ilçesinde, yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: AA
Ereğli ilçesinde, yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.
Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, burada yaptığı konuşmada, Çelik'e görevinde başarılar diledi.
Çelik de kendisine ziyarette bulunan gazetecilere teşekkür etti.
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