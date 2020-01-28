Ereğli'deki basın mensuplarından Emniyet Müdürü Çelik'e ziyaret - Son Dakika

Ereğli ilçesinde, yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, burada yaptığı konuşmada, Çelik'e görevinde başarılar diledi.

Çelik de kendisine ziyarette bulunan gazetecilere teşekkür etti.