Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

24.05.2022 17:25
Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

"Tatbikat Hayat Kurtarır" projesi kapsamında yapılan etkinlikte Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği okulda meydana gelen yangına müdahale etti.

Okul bahçesinde çıkan yangın, itfaiye, öğretmenler, öğrenciler ve okul personelince söndürüldü.

Tatbikat, binada mahsur kalanların tahliye edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, akademisyenler, idari personeller ve öğretmen adayları olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

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Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Yangın, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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