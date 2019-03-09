Ereğli'deki Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 10 Kişi Adliyede (2)
50 dakika önce
TUTUKLANDILARZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:21 Kaynak: DHA
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