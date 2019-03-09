Son Dakika Haberleri: Ereğli'deki Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 10 Kişi Adliyede (2)

Ereğli'deki Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 10 Kişi Adliyede (2)

50 dakika önce

TUTUKLANDILARZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Ereğli'deki Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi 10 Kişi Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:21 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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