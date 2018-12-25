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Ereğli'den Kısa Kısa

2 saat önce

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre otobüslerin belde merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Ereğli'den Kısa Kısa, System.String[]
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre otobüslerin belde merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülüç mevkisinde iki noktaya İlçe Trafik Komisyonu kararı gereği, gerekli tabelaların asıldığını söyledi.

Komisyonu kararının uygulanmaya başladığını aktaran Demirtaş, "Yolcu indirme sorunu vatandaşlarımız tarafından yoğun tepkilere neden oluyordu ve çözümü sağlandı. Otobüs firmaları, Gülüç giriş güzergahında yolcu indir ve bindirme, Çengelburnu mevkisinde ise yolcu indirme yapabilecekler." diye konuştu.

Kaymakam Çorumluoğlu'nun ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem'i ziyaret etti.

Çorumluoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını, köy, belde ve ilçe merkezinde devletin imkanlarını her noktaya eşit ulaştırmaya çalıştırdıklarını söyledi.

Erdem de odanın çalışmalarına yönelik bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:03 Kaynak: AA

Mustafa Gökhan, Gülüç, Ekonomi
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