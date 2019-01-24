Ereğli'den Kısa Kısa

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, "Göreve geldikten sonra gençlerimizi dinleyip, öneri, fikir ve görüşlerini almazsak başarılı olamayız. İlk hedefimiz bu gençliğe ekmek kapısı kazandırmak.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, "Göreve geldikten sonra gençlerimizi dinleyip, öneri, fikir ve görüşlerini almazsak başarılı olamayız. İlk hedefimiz bu gençliğe ekmek kapısı kazandırmak." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Hamzafakıhlı Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelen Şahin, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi daha iyi noktalara taşımak için birlikte çalışacaklarını söyledi.



İstihdam ve sosyal belediyeciliğe yönelik projeler hazırladıklarını anlatan Şahin, "Göreve geldikten sonra gençlerimizi dinleyip, öneri, fikir ve görüşlerini almazsak başarılı olamayız. İlk hedefimiz bu gençliğe ekmek kapısı kazandırmak. Gençlerimizin gözündeki pırıltı, heyecanı gördüm. İnanın bu beni mutlu etti. Belediyeyi birlikte yürütmek adına sizlerle program yapacağım." diye konuştu.



Şahin daha sonra gençlerin taleplerini dinledi.



Ereğli Belediye Başkanı Uysal yeniden aday olacak



AK Parti'den istifa eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, belediye başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladı.



Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Uysal'ın, belediye personelinin katılımıyla yapılan toplantıda, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen "Akşamları telefonlar, gündüz ziyaretçiler geliyor. Başkanım sizinle beraberiz diyorlar. Ben bu insanları mahcup edemem. Bu insanlar eğer bana, çalışkan, dürüst, çalmayan, insan ve mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyor, biz böyle başkanı istiyoruz diyorsa, bana aday olmak düşer." ifadelerini kullandı.

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