Son Dakika Haberleri: Ereğli'den kısa kısa
Son Dakika Güncel Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa

33 dakika önce

Ereğli Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ereğli'den kısa kısa, System.String[]

Ereğli Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi okundu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet meselelerinde birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Türk ordusunun gereğini yaptığını anlatan Posbıyık, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Atatürk'ün ordusu anında hedeflerine vardı, dünya şaşırdı ve büyük telaşa girdiler ve ateşkes istediler. Bu sürenin sonuna doğru gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla istediğimiz hedeflere varırız. Eğer yanlış yaparlarsa, inanıyoruz devletimiz, hükümetimiz ve ordumuz gereğini yine yapacaktır. Beka sorunu, ülkenin bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü için bütün ülke olarak Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşlar olarak, Ereğli köyleri, merkezi bütün yurttaşlarımızla beraber hem devletimizin hem şanlı ordumuzun destekçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Motosikletçilerden harekata destek


Ereğli ilçesinde Motosiklet Kulübü üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.


Kulüp Başkanı Birol Bektaş, yaptığı konuşmada, teröre karşı Türkiye'nin başarılı operasyonlara imza attığını belirterek, "Ülke sınırlarını korumak, sınır tehditlerini bertaraf etmek, terör örgütlerini etkisiz hale getirip sınır dışı etmek, uluslararası arenada ulusumuzun duruşunu, varlığını Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğünü korumak adına yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra askeri harekatın başarıya ulaşması için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Barış Pınarı Harekatı, Halil Posbıyık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlere verilen süre daralıyor! YPG'liler çekilmezse etkisiz hale getirilecekler
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddialar tamamen... Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'den kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]