Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Gelir İdaresi Müdür ve Müdür Yardımcıları Derneği, Elazığ'da yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye ve ısıtıcı gönderdi.

Dernek Başkanı Muharrem Gövce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ Defterdarlığı ve AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonrasında battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının bulunduğunu belirttiklerini ifade ederek, "Bölge şartlarına karşı koruyabilecek kalitede 110 adet battaniye ve ısıtıcılar kısa sürede tedarik edilerek deprem mağduru vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır." dedi.

Gövce, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

- Belde sakinlerinden yardım

Kandilli Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere belde sakinlerinin hazırladığı malzemelerin yardım toplanma merkezine ulaştırıldığını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasına belde sakinlerinin duyarsız kalmadığı belirtilerek, "Gıda, giyim ve çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan paketler belediye meydanında toplandı. Paketler, belediyemiz araçları ile malzeme toplama alanına ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.