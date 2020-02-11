Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, Ereğli Vergi Dairesi personeline yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdür Amiri Mehmet Ali Demirkol, Vergi Dairesi Müdürlüğü personeline yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

THK'nın 95. kuruluş yıl dönümü

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. yılı nedeniyle Ereğli ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.



THK Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, THK'nin, Türkiye'de havacılığın askeri, siyasi, sosyal, ekonomik, turistik, sportif önemini tanıtmak, benimsetmek, milli havacılığa destek olmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.



Hasçelik, kutlamalar kapsamında 14 Şubat'ta Atatürk Anıtı önünde tören düzenleneceği ardından da ilçe kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi'nin ziyaret edileceğini söyledi.