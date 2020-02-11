Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli'den kısa kısa

6 saat önce

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, Ereğli Vergi Dairesi personeline yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli'den kısa kısa, System.String[]

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, Ereğli Vergi Dairesi personeline yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdür Amiri Mehmet Ali Demirkol, Vergi Dairesi Müdürlüğü personeline yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

THK'nın 95. kuruluş yıl dönümü

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. yılı nedeniyle Ereğli ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceği bildirildi.


THK Ereğli Şube Başkanı Abdullah Hasçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, THK'nin, Türkiye'de havacılığın askeri, siyasi, sosyal, ekonomik, turistik, sportif önemini tanıtmak, benimsetmek, milli havacılığa destek olmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.


Hasçelik, kutlamalar kapsamında 14 Şubat'ta Atatürk Anıtı önünde tören düzenleneceği ardından da ilçe kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi'nin ziyaret edileceğini söyledi.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli uzmandan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Salgın nisan ayında sona erebilir
Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti Vergi borcu zamanaşımına uğrar mı? Ödenmeyen vergi borcu nasıl silinir?

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:13:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]