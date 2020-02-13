Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, Çelik'e yeni görevinde başarı diledi.

Sendikanın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ercan'a, Çelik de ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarete yönetim kurulu üyeleri ile Erdemir baş temsilcisi de katıldı.

- Ekmek gramajları düşürüldü

Ereğli ilçesinde ekmeklerde gramaj 50 gram düşürüldü.

Madeni İşler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat'tan itibaren ilçe genelinde ekmeklerde fiyatların aynı kalacağını söyledi.

Ekmek gramajlarının 50 gram düşürüldüğünü anlatan Akar, "Yeni uygulama 14 Şubat'tan itibaren geçerli olacaktır." dedi.