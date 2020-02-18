Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

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Ereğli'den kısa kısa

6 saat önce

Kanada merkezli düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birinciliği elde eden 4 öğrenci, Ereğli Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi.

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Kanada merkezli düzenlenen ve farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birinciliği elde eden 4 öğrenci, Ereğli Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Bilim Sanat Merkezi'nden (BİLSEM) Ege Karakaya, Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu, Yağız Selim Köklü ve Işıl Ceylin Demirhan'ın yarışmada aynı puanı alarak dünya birincisi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin büyük bir başarıya imza attığını anlatan Çorumluoğlu, "Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bu tür uluslararası bir yarışmaya girmek önemli. Girdikten sonra derece almak daha da önemli. Ama çıtayı yükseltmek zordur, yükselttikten sonra orada kalmak daha da zordur. Onun için çalışmaya devam edin. Yeni gireceğiniz sınavda da başarılı olacağınıza inanıyorum." dedi.

BİLSEM Matematik öğretmeni Çağla Gençtürk de yarışmanın üçüncü aşamasında Türkiye'den 10 birinci çıktığını ve 4 kişinin Ereğli'den olduğunu belirterek, yarışmanın 6 aşamalı bir sınav olduğunu anlattı.

Kaymakam Çorumluoğlu tarafından öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Av tüfeği satış ihalesi

Milli Emlak Müdürlüğü'nün ihaleyle 16 av tüfeğini satışa çıkardığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, çeşitli markalarda otomatik, süper pezo ve çift kırma av tüfeğinin satışınınj yapılacağı belirtildi.


İhalelerin 26 Şubat saat 10.00'dan itibaren pazarlık usulü başlayacağı belirtilen açıklamada, "İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, teminat makbuzlarını ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. Taşınır malların satışında ihale bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ve Damga Vergisi alıcıdan tahsil edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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