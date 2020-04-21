Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içerisinde şehitliğin de bulunacağı 100 dönümlük alanın mezarlığa dönüştürüleceğini söyledi.

Belen Yenimahalle'de yapımı devam eden mezarlık alanında incelemelerde bulunan Posbıyık, yaptığı açıklamada, 100 dönümlük alana yeni mezarlık yapımının devam ettiğini belirtti.

Şehit mezarlığı için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldıklarını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Tepe noktasında bir de şehit mezarlığımız olacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehitlik için ölçütleri aldık. Şehit hiç olmasın, kimse ölmesin ama Ereğli'nin bir eksikliği de şehit mezarlığı. Bunu gidermek istiyoruz."

Posbıyık, alana bir de cami kazandırmak istediklerini, bu doğrultuda hayırseverlerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

- Ereğli Belediyesi'nden köylere maske

Ereğli Belediyesi tarafından halk evlerinde üretilen maskeler köy muhtarlarına teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Posbıyık, 93 köye 50 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da belediyenin mahallelerin ardından köylere de maske dağıtımı sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan Posbıyık ve ekibine teşekkür etti.