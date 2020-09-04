Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesinde, Türk Metal Sendikası ile Tat Metal firması arasında devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Sendika Şube Başkanı Metin Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 320 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 dönemini kapsayacağını belirtti.

İşçilerin saat ücretlerinde artışın yanı sıra ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortasının da kabul edildiğini anlatan Ercan, "En güzel sözleşme masa başında bitirilen sözleşmedir. Üyelerimizden aldığımız güçle hep birlikte verdiğimiz mücadele sonucu çalışanın alın terinin karşılığını aldık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

- Ereğli'de 15 bin ton asfalt dökülecek

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalışması başlattıklarını söyledi.

Posbıyık, gazetecilere, asfalt çalışmaları kapsamında, aciliyet durumuna göre planlama yaptıklarını belirtti.

"Ereğli'de bu sene 15 bin ton asfalt dökeceğiz." diyen Posbıyık, "Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çok arızalı, çukur olan yerlerin tespitleri yapıldı. Şu anda fiilen asfalt çalışmalarına başladık. Kepez'de Solak Yol Ayrımı'nın karşısında Prof. Muhammer Aksoy Caddesi'nde bir bölüm çalışma yapıldı. Şimdi Kestaneci'yi yapıyoruz. Daha sonra Cehennemağzı Mağaralarından başlamak üzere Atatürk Anıtı'na kadar olan yere asfalt dökeceğiz." ifadelerini kullandı.