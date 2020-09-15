Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesi Topçalı Mahallesi'nde 1 kilometrelik çevre yolunun emisyon asfalt ile kaplandığı bildirildi.
Topçalı Mahalle Muhtarı Hasan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Belediyesi tarafından 1 kilometrelik alanın emisyon asfalt yapıldığını söyledi.
Güzergahta bulunan Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle ağır tonajlı araçların seyrettiğini anlatan Aksoy, "Bu 1 kilometrelik alternatif yolumuzun açılmasıyla vatandaşlarımız artık mahallede rahat bir nefes alacak. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a teşekkür ediyoruz." dedi.
- AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'a ziyaret
AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı görevine seçilen Saffet Bozkurt'a, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Ereğli Şube Başkanı Ali Ayhan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Çayırlı ve Kaptaş bölge muhtarları ziyarette bulundu.
Bozkurt, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:45 - Kaynak: AA
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