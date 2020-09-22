Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesinde Cehennemağzı Mağaralarını ziyarete gelenlerin araçlarını park edebilecekleri alan oluşturuluyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mağaralar bölgesini ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların araçları için başlatılan otopark çalışmalarını inceledi.

Posbıyık, bölgede taş duvar çalışmaları tamamlandıktan sonra alandaki derenin ıslahının da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kepez'e sinyalizasyon sistemi

Ereğli Belediyesi Destekleme Hizmetleri Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğinde Kepez Mahallesi'ndeki siteler mevkisine sinyalizasyon sistemi kuruluyor.

Kepez Mahalle Muhtarı Baki Karaarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür ederek, "Kepez mahallesi site yol ayrımında karşıdan karşıya geçmek vatandaşlarımız için büyük bir sorundu. Bu süreçte bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve sinyalizasyon çalışmasında en büyük emeği olan Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a ve Karayolları yetkililerine azalarım ve mahalle halkım adına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.