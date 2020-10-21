Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sanayi sitelerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kışla ve Belen Sanayi Sitesi'nde hurda araçları kaldırdı, moloz yığınlarını temizledi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki iki sanayi sitesinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Görüntü kirliliğine neden olan park halindeki hurda araçların kaldırıldığını belirten Aydın, "Yine atık malzemeler de ekiplerimiz tarafından temizleniyor." dedi.

- Ereğli Belediyesi'nden tablet desteği

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatı, Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine tablet dağıtılacağı duyuruldu.

Açıklamada, tablet alımı için ön hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, "Tabletler, ilköğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere uzaktan eğitimde kullanılmak üzere öğrencilere teslim edilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği standartlara ve talebe göre alımı gerçekleştirilecek olan tabletler öğrencilere dağıtılacak." ifadelerine yer verildi.