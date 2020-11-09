Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Posbıyık, ziyarette yaptığı konuşmada, emniyet mensuplarının zor şartlarda görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Ereğli'nin de çok acil bir hizmet binasına ihtiyacı var. Emniyet müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum. Ereğli Belediyesi olarak desteğimiz her zaman sizlerle." dedi.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Posbıyık ve ekibine başarı temennisinde bulundu.

- Yüksekten düşen işçi yaralandı

Ereğli ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir enerji şirketinin alt yüklenici firmasında işçi olarak çalışan Volkan Ş, Ören Mahallesi'nde aydınlatma direğinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek 7 metreden düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.