Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Verem Savaş Dispanseri'ni ziyaret etti.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Bağlık Mahallesi'ndeki Verem Savaş Dispanseri görevlilerinden bilgi alan Bozkurt, eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışma başlatılacağını söyledi.

Röntgen teknisyeni Meral Alibaba da dispansere genelde bulaşıcı hastalığı olan kişilerin geldiğini, bu doğrultuda hijyen kurallarına büyük önem verdiklerini belirterek, röntgen cihazının yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'dan kutlama

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Posbıyık, mesajında, özellikle yerel basın kuruluşlarının zor koşullarda çalıştığını belirtti.

Posbıyık, şunları kaydetti:

"Ereğli'de yerel basın giderek güçlensin, büyüsün, kendi ayakları üzerinde durabilsin, basın ilkeleri çerçevesinde tarafsız gazetecilik yapabilmesinin ortamı güçlensin. Ereğli için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da elbirliğiyle çalışacağız. Bizlerin belediye olarak ortaya koyduğu çalışmalar, projeler sizler eliyle kamuoyuna yansıyor. Değerli görüşlerinizi, eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Ereğli olarak elde ettiğimiz her başarıda basınımızın da önemli katkıları vardır."