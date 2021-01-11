Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 642 öğrenciye tabletlerin kurum ve hayırseverlerin desteği ile teslim edildiğini bildirdi.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde TRT EBA TV, EBA platformu, EBA canlı ders ve diğer güvenilir kaynaklarla uzaktan eğitim faaliyetlerinin verimle ve kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Uzaktan eğitim süresince ihtiyaç duyulan tabletlerin kurum, kuruluş ve hayırseverlerin desteği ile temin edildiğini anlatan Aksoy, 642 tabletin ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildiğini kaydetti.

Sporculara antrenman kolaylığı

Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreci nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan spor salonlarında kısıtlı ve süreli kullanım izni verilmeye başlandığını söyledi.

Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, karar doğrultusunda sporcuların mağdur olmaması için salgın kuralları kapsamında, kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin çalışma gün ve saatleri ile yerlerin federasyon takviminde yer alan tarihe kadar izin verdiğini belirtti.

Şampiyona veya turnuva gibi müsabakalara katılacak sporcuların hazırlanabilmeleri için bulundukları bölgedeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerine başvurmalarını isteyen Keleş, "Müracaat sonrası salonun durumu ve sporcu sayısına göre yapılan ayarlamalarla antrenmanlarına devam edebilme imkanı sağlanıyor." dedi.