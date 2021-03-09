Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Gücü Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kadınların iş hayatındaki istihdamlarının önemli olduğunu anlatan Çorumluoğlu, kurulan kooperatifin bölge için önemli olduğunu söyledi.

Çorumluoğlu, kadınların iş hayatına kazandırılması gerektiğini belirterek, "İş hayatında kadınlarımızın olması lazım. Kadın girişimcilerimizi kutluyorum." dedi.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Posbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Muhtarlar derneği genel kurula gidiyor

Ereğli Muhtarlar Derneği'nin genel kurul toplantısının 25 Mart saat 11.00'de Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun 1 Nisan'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği ifade edildi.

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