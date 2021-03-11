Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından T.Ö. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 80 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 850 lira suçtan elde edilen para, uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken T.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek atıklarından gübre üretiliyor

Ereğli Belediyesi yemekhanesine kurulan kompost cihazıyla yemek artıklarından üretilen gübreler kentin güzelleştirilmesinde park ve bahçelerde kullanılıyor.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen, 'Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama' yarışmasında kategorisinde birinci olan Ereğli Belediyesi'ne ödül olarak kompost cihazı verildiği belirtildi.

Belediye yemekhanesine kurulan sistem ile yemek atıklardan elde edilen kompostun bir süre bekletildikten sonra gübreye dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Elde edilen gübreler belediyemiz Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından kentin güzelleştirmek için yapılan saha çalışmalarında kullanılmaktadır." ifadelerine yer verildi.