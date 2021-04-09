Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediyesi, 2 kilometrelik sahil güzergahında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Park ve Bahçeler Birimi ekiplerinin sahil şeridinde çalışmalarına başladığını belirterek, "Kış sezonunda hava muhalefeti nedeniyle çürümüş yürüyüş parkurunda bozulan kauçuklar tespit edilerek değiştirildi. Çit bitkileri düzenleniyor, çimler biçiliyor. Çiçeklendirme çalışmalarıyla birlikte bakımlar da yapılıyor." ifadesini kullandı.

Okumuş, çalışmaların yaz sezonu öncesi tamamlanacağını belirtti.

AK Parti'den ziyaret

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bozkurt, ülkenin huzur ve güvenliği için aldıkları görevi en iyi şekilde yerine getiren Polis Teşkilatının başarılarıyla gururlandıklarını söyledi.

Çelik de Bozkurt ve ilçe yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bozkurt ve beraberindekiler, emniyet birimlerini gezerek görevli polis memurlarına karanfil takdim etti.