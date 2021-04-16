Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Posbıyık, gazetecilere, internet üzerinden yayın yapacak SBD TV'de belediyenin çalışmaları, yapılan hizmetler, ilçenin kültürel, tarihi zenginlikleri, turizm potansiyelinin yer alacağını söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık , belediye hizmeti, kentin kültürel ve sanatsal değerlerine öncelik verecek Sevgi Barış Dostluk (SBD) TV'nin yayın hayatına başladığını duyurdu.

Ereğli ilçesinde, Ereğli Devlet Hastanesi ile Kızılay iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenledi.

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