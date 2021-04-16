Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli ilçesinde, Ereğli Devlet Hastanesi ile Kızılay iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenledi.
Hastane önünde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılım gösteren bağışçılara teşekkür edildi.
Kampanya kapsamında toplam 35 ünite kan bağışında bulunuldu.
Ereğli SBD yayında
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye hizmeti, kentin kültürel ve sanatsal değerlerine öncelik verecek Sevgi Barış Dostluk (SBD) TV'nin yayın hayatına başladığını duyurdu.
Posbıyık, gazetecilere, internet üzerinden yayın yapacak SBD TV'de belediyenin çalışmaları, yapılan hizmetler, ilçenin kültürel, tarihi zenginlikleri, turizm potansiyelinin yer alacağını söyledi.
Kaynak: AA
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