Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Ereğli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağı bildirildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Türk bilim adamlarınca geliştirilen TURKOVAC'ın yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "İlk ve tamamlayıcı doz Kovid-19 aşılarınızı TURKOVAC ile yaptırabilirsiniz." denildi.
Bahçıvanlık kursu açılacak
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesindeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde ikinci dönem bahçıvanlık kursu açılacağını duyurdu.
Posbıyık, açıklamasında, 25 Şubat-26 Mart tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyenlerin belediyeye başvuru yapmasını istedi.
Kaynak: AA
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