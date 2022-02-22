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Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli'den kısa kısa

22.02.2022 13:09
Ereğli'den kısa kısa

Yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Ereğli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Ereğli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Türk bilim adamlarınca geliştirilen TURKOVAC'ın yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "İlk ve tamamlayıcı doz Kovid-19 aşılarınızı TURKOVAC ile yaptırabilirsiniz." denildi.

Bahçıvanlık kursu açılacak

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesindeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde ikinci dönem bahçıvanlık kursu açılacağını duyurdu.

Posbıyık, açıklamasında, 25 Şubat-26 Mart tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyenlerin belediyeye başvuru yapmasını istedi.

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Ereğli'den kısa kısa Ereğli'den kısa kısa 'Beklenen Şarkı' yeniden beyaz perdeye taşınacak "Beklenen Şarkı" yeniden beyaz perdeye taşınacak

Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Ereğli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika


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