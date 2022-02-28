Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Türk Kızılay Ereğli Şubesince gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa Kürşat Yağız seçildi.

Öğretmenevi'nde tek listeyle girilen seçimlerin ardından yönetim kurulu Ramazan Toprak, Nusret Burak Öztürk, Kaya Karatepe, Şakir Bayram, Buğra Sayınkaplan ve Gül Ceylan Sayın'dan oluştu.

Kürşat Yağız, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ereğli'deki festival temmuzda yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan 22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali, 22-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, ilçede alışveriş merkezleri ve kafeteryaların olduğu 6 noktaya sandık koyarak vatandaşların hangi sanatçıyı görmek istediklerini iletebileceğini kaydetti.