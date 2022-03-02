Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli'den kısa kısa

02.03.2022 17:16
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Ereğli Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Posbıyık, dünyada büyük bir savaş ortamı bulunduğunu, masum insanların hayatını kaybettiğini ve bundan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dünyanın sıkıntılı olduğu bu günlerde lütfen birlik ve beraberlik içerisinde olalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı kurucu başkan ve yöneticileri buluştu

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nda, partinin ilçedeki ilk kurucu başkan ve yöneticileri bir araya geldi.

İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini belirterek, kurucu başkan ve yöneticilerinin özverisine teşekkür etti.

Bozkurt, "Daha önce yaşanan zorlukları nasıl liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile aştıysak bugünkü zorlukları da aynı şekilde birlikte aşacağız." dedi.

Kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse de Bozkurt ve ekibine başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler Günlük yaşamın stresini atmak için özel program düzenlediler Gediz'de uyuşturucuya 1 tutuklama Gediz'de uyuşturucuya 1 tutuklama

Hisarcık, Bozkurt, Ereğli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement