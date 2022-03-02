Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika

Ereğli Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Posbıyık, dünyada büyük bir savaş ortamı bulunduğunu, masum insanların hayatını kaybettiğini ve bundan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dünyanın sıkıntılı olduğu bu günlerde lütfen birlik ve beraberlik içerisinde olalım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı kurucu başkan ve yöneticileri buluştu

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nda, partinin ilçedeki ilk kurucu başkan ve yöneticileri bir araya geldi.

İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini belirterek, kurucu başkan ve yöneticilerinin özverisine teşekkür etti.

Bozkurt, "Daha önce yaşanan zorlukları nasıl liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile aştıysak bugünkü zorlukları da aynı şekilde birlikte aşacağız." dedi.

Kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse de Bozkurt ve ekibine başarılar diledi.