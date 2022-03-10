Ereğli'den kısa kısa - Son Dakika
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Ereğli'den kısa kısa

10.03.2022 14:05
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 22 iş makinesinin müdahale için planlanan bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde 3 gün boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Pospıyık'a ziyaret

Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanları, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Çalışanlar, 6 ay sonra yapılacak toplu sözleşme öncesi ek zam yapan Posbıyık'a teşekkür etti.

Posbıyık da konuşmasında, çalışanların hakkını ödediklerini, yaptıkları ek zamla en düşük işçi maaşının 5 bin 16 liraya yükseldiğini söyledi.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Ereğli Belediyesi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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