Ereğli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Ereğli Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni uygulamaların hayata geçirileceği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar doğrultusunda Ereğli Devlet Hastanesi'nde kontrollü normalleşme süreci nedeniyle sağlıklı bir gelecek için vatandaşların hassasiyet göstermeleri istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastaların gerekmedikçe refakatçisiz gelmesini, ihtiyaç halinde birden fazla refakatçi olmamasının önerildiği belirtilen açıklamada, sadece MHRS ve ALO 182 hasta randevu alma merkezlerinden alınan randevulu hastalara poliklinik muayenesi yapılacak.

Randevusu olmayan ve ayaktan müracaat eden hastalara poliklinik hizmeti verilmeyecek. Randevu almaları konusunda hastane girişinde bulunan görevli personelimizden yardım alınabilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın muayene ve randevuları sadece 10.30-14.30 saatleri arasında verilmektedir. Hasta ve hasta yakınları alınan randevu saatinden 10 dakika önce maskeleri takılı olarak hastaneye giriş noktasında bulunan triyaj alanında Kovid-19 bulguları açısından değerlendirilerek ilgili polikliniğe yönlendirilmektedir."