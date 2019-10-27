Son Dakika Haberleri: Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın
Son Dakika Güncel Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın

Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın

32 dakika önce

Fabrikada çıkan yangın Söndürme çalışmaları KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikada çıkan yangın

Söndürme çalışmaları KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor.

Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın

Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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