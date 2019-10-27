Söndürme çalışmaları KONYA - Konya 'nın Ereğli ilçesinde bisküvi fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangına müdahale sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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